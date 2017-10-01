В Екатеринбурге ночью проверяли хостел из-за звонка об «опасном предмете»

Источник: РИА Новости

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Twitter написал, что в ходе волны «минирований» в городе в пятницу были эвакуированы 72 объекта, из них 28 школ и два садика. Сити-менеджер города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.

«Примерно в 03.30 по местному времени в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о нахождении в хостеле на улице Донбасской опасного предмета. Полиция провела проверку, закончившуюся в 6.05. Никакого предмета, представляющего опасность, в здании и на прилегающей территории обнаружено не было. Предпринимаются меры, направленные на установление личности абонента», — сказала представитель пресс-службы ГУ МВД.