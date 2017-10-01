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10:44 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге ночью проверяли хостел из-за звонка об «опасном предмете»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Ночью в Екатеринбурге полиция провела проверку одного из хостелов из-за анонимного сообщения об «опасном предмете», сообщила в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Twitter написал, что в ходе волны «минирований» в городе в пятницу были эвакуированы 72 объекта, из них 28 школ и два садика. Сити-менеджер города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.

«Примерно в 03.30 по местному времени в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о нахождении в хостеле на улице Донбасской опасного предмета. Полиция провела проверку, закончившуюся в 6.05. Никакого предмета, представляющего опасность, в здании и на прилегающей территории обнаружено не было. Предпринимаются меры, направленные на установление личности абонента», — сказала представитель пресс-службы ГУ МВД.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. «Заминировано» было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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