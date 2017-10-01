На месте аварии Bentley и мотоцикла BMW в Москве напали на работников РЕН ТВ
Столичная полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Столичная полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Свою очередь представители телеканала сообщили, что человек, который напал на сотрудника
На Фрунзенской набережной телевизионщики хотели сделать репортаж об аварии автомобиля марки Bentley и мотоцикла BMW. ДТП произошло накануне вечером. В результате аварии тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир.