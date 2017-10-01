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10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

На месте аварии Bentley и мотоцикла BMW в Москве напали на работников РЕН ТВ

Столичная полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

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«30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Свою очередь представители телеканала сообщили, что человек, который напал на сотрудника РЕН-ТВ, представился продюсеру телеканала работником Следственного комитета. «Он начал угрожать, после чего напал на сотрудника телеканала. После этого участники конфликта отправились в отделение полиции. Покидая здание, мужчина попытался разбить камеру оператора», — сказано в заявлении телеканала.

На Фрунзенской набережной телевизионщики хотели сделать репортаж об аварии автомобиля марки Bentley и мотоцикла BMW. ДТП произошло накануне вечером. В результате аварии тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир.

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