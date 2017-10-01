В Новосибирской области автобус футболистов «Динамо» попал в страшное ДТП

«По словам водителя автобуса, он видел легковую машину на встречной полосе, но, когда машины сравнялись, легковушка резко вылетела на встречную полосу. Водителю спортсменов пришлось быстро повернуть вправо, чтобы удар пришёлся на боковую сторону транспорта», сообщили в группе «Инцидент».

Несмотря на сильные повреждения автомобильных средств, пострадавших нет. При этом, легковушка уже не подлежит восстановлению. Уже вчера спортсмены приехали в пункт назначения, а вечером провели тренировку в «Красной звезде». Футболисты «Динамо» вчера днем прибыли в Омск. Этим же вечером они провели тренировку в футбольном манеже «Красная звезда».