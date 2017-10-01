В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Источник: РИА Новости

Сообщение о пожаре в селе Средний Егорлык на улице Первомайская, 205 поступило на пульт дежурного в 1.12 мск воскресенья. Горел индивидуальный жилой дом и летняя кухня. Спустя примерно полчаса пожар был полностью ликвидирован.

«Первый погибший — мужчина 1984 года рождения — обнаружен в 2.25 мск. В 6.28 на месте пожара обнаружено тело второго погибшего, в 08.12 мск — третье тело», — говорится в сообщении. Личности последних двух еще устанавливаются.