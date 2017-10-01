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10:49 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли при пожаре в частном саманном доме в Целинском районе Ростовской области в воскресенье, сообщает ГУМЧС России по области.

Источник: РИА Новости

Сообщение о пожаре в селе Средний Егорлык на улице Первомайская, 205 поступило на пульт дежурного в 1.12 мск воскресенья. Горел индивидуальный жилой дом и летняя кухня. Спустя примерно полчаса пожар был полностью ликвидирован.

«Первый погибший — мужчина 1984 года рождения — обнаружен в 2.25 мск. В 6.28 на месте пожара обнаружено тело второго погибшего, в 08.12 мск — третье тело», — говорится в сообщении. Личности последних двух еще устанавливаются.

В настоящее время в большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В этой связи региональное МЧС прогнозировало вероятность пожаров.

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 В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека
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