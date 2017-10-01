Действия охранника из дальневосточного города «разорвали» соцсети (видео)
В соцсетях бурно обсуждают действия, а точнее бездействия охранника магазина при ограблении, сообщает «Deita. ru».
В соцсетях бурно обсуждают действия, а точнее бездействия охранника магазина при ограблении, сообщает «Deita. ru».
Происходящее в одном из магазинов
Поведение охранника вызвало неоднозначные дискуссии в соцсетях, собрав сотни комментариев. Многие уверены, что охранник не выполнил свою служебную задачу, струсив. Другие же соглашаются с тем, что мужчина испугался, но и оправдывают его, говоря, что в такой ситуации не стоило рисковать собственной жизнью.
«Deita.ru» приводит некоторые из комментариев. (орфография и пунктуация сохранены).
«Ну тогда пусть сидит дома и вяжет носочки, или сканворды разгадывает!», — возмущены одни.
«У него есть семья к примеру, или она действительно есть, смысл ему прыгнуть на человека у которого нож?? Да не кто бы не прыгнул, было бы пару людей и то бы наврядли его задержали», — отвечают другие.
«Охранник в ЛЮБОМ магазине прежде всего отвечает за сохранность товара в обычной ситуации. Потому, что воруют алкоголь, жратву
Информации о том, задержан ли грабитель, на данный момент нет.