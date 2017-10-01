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12:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Действия охранника из дальневосточного города «разорвали» соцсети (видео)

В соцсетях бурно обсуждают действия, а точнее бездействия охранника магазина при ограблении, сообщает «Deita. ru».

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Происходящее в одном из магазинов Комсомольска-на-Амуре зафиксировала камера видеонаблюдения. К кассам, где находятся два кассира, подходит мужчина. Сначала он пытается самостоятельно открыть кассу, но это замечает одна из женщин. По всей видимости, женщина делает замечание мужчине, после чего она и ее коллега получают мощный удар в лицо от грабителя. В поле зрения появляется и охранник, однако он не предпринимает каких-либо действий. Сначала он начинает двигаться в сторону грабителя, но последний угрожает ему предметом в руке, похожим на нож. После этого сотрудник службы охраны просто наблюдает, как грабитель заставляет женщин отдать выручку, после чего скрывается с места преступления.

Поведение охранника вызвало неоднозначные дискуссии в соцсетях, собрав сотни комментариев. Многие уверены, что охранник не выполнил свою служебную задачу, струсив. Другие же соглашаются с тем, что мужчина испугался, но и оправдывают его, говоря, что в такой ситуации не стоило рисковать собственной жизнью.

«Deita.ru» приводит некоторые из комментариев. (орфография и пунктуация сохранены).

«Ну тогда пусть сидит дома и вяжет носочки, или сканворды разгадывает!», — возмущены одни.

«У него есть семья к примеру, или она действительно есть, смысл ему прыгнуть на человека у которого нож?? Да не кто бы не прыгнул, было бы пару людей и то бы наврядли его задержали», — отвечают другие.

«Охранник в ЛЮБОМ магазине прежде всего отвечает за сохранность товара в обычной ситуации. Потому, что воруют алкоголь, жратву и т. п. гораздо чаще, чем грабят. Грабежи и нападения совсем не повод кидаться под нож или пулю. На кассе должна быть тревожная кнопка, это забота владельца торговой точки. Тогда приезжают специальные вооруженные люди. Все комментаторы как всегда смелые, только в реальной жизни смелости хватает снять тихонечко на видео сюжетик и скинуть в сеть и собирать лайки. Либо просто тупо комментить видосики с камер, это ж безопасно, да», — уверены третьи.

Информации о том, задержан ли грабитель, на данный момент нет.

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