Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет

По информации «Фонтанки», разбойное нападение произошло около девяти вечера 30 сентября. Налетчики ворвались в магазин на проспекте Ветеранов, дом 122, где в это время находились начальник офиса продаж и два продавца. Пока один угрожал присутствовавшим пистолетом, второй камнем разбил витрину и вытащил 10 смартфонов на общую сумму около 400 тысяч рублей.