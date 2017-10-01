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12:33 (мск), источник: Фонтанка

Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет

Двое мужчин в медицинских масках пришли в салон связи на проспекте Ветеранов в Петербурге, вооруженные пневматическим пистолетом и камнем. Налетчики забрали телефоны, но оставили в магазине оружие.

По информации «Фонтанки», разбойное нападение произошло около девяти вечера 30 сентября. Налетчики ворвались в магазин на проспекте Ветеранов, дом 122, где в это время находились начальник офиса продаж и два продавца. Пока один угрожал присутствовавшим пистолетом, второй камнем разбил витрину и вытащил 10 смартфонов на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на месте происшествия и камень, и пистолет. Также неподалеку были найдены медицинские маски. Возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ («Разбой»).

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