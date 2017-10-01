С горы Барсук в Самарской области упал мужчина
Он получил травмы, потребовалась помощь спасателей.
Он получил травмы, потребовалась помощь спасателей.
30 сентября с горы Барсук эвакуировали мужчину 1986 года рождения. В результате падения с горной тропы он получил травмы. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Требовалась срочная госпитализация. В 17.56 к месту происшествия на спасательном катере для проведения
Пострадавшего с переломом ребер и многочисленными ушибами погрузили на борт спасательного судна и доставили на территорию спасательной станции. В 18.45 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.