Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым ответил на решение Киева судиться с Россией из-за моста
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Пентагон пугает РФ с помощью «Кабанчиков» - СМИ
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8В Москве открыли памятник Калашникову
17:08 (мск), источник: НИА Самара

С горы Барсук в Самарской области упал мужчина

Он получил травмы, потребовалась помощь спасателей.

30 сентября с горы Барсук эвакуировали мужчину 1986 года рождения. В результате падения с горной тропы он получил травмы. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Требовалась срочная госпитализация. В 17.56 к месту происшествия на спасательном катере для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка».

Пострадавшего с переломом ребер и многочисленными ушибами погрузили на борт спасательного судна и доставили на территорию спасательной станции. В 18.45 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 337 человек
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь