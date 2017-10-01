В Шклове из-за пожара в общежитии эвакуировали 19 человек

Сообщение о пожаре по ул. Первомайской поступило ночью 1 октября. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из входных дверей в общежитии шел дым. Пожар произошел в тамбуре центрального входа в здании на первом этаже. Работники МЧС через запасные эвакуационные выходы эвакуировали 19 человек, из них 6 детей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.