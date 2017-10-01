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11:54 (мск), источник: БЕЛТА

В Шклове из-за пожара в общежитии эвакуировали 19 человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шклове спасатели эвакуировали 19 человек из-за пожара в общежитии, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре по ул. Первомайской поступило ночью 1 октября. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из входных дверей в общежитии шел дым. Пожар произошел в тамбуре центрального входа в здании на первом этаже. Работники МЧС через запасные эвакуационные выходы эвакуировали 19 человек, из них 6 детей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате возгорания повреждено имущество жильцов (4 детские коляски, велосипед), входная дверь из тамбура в общежитие, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.

Пятиэтажное здание находится на балансе ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен». В общежитии располагается 55 комнат. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала в помещение вахтера и звуковым оповещением жильцов.

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