За просевший асфальт на одной из улиц Алматы оштрафуют подрядчика

Источник: Tengrinews

«В июле 2017 года подрядной организацией ТОО «Защита ЭкоСтрой» произведено строительство водопроводной сети по улице Кожабекова для строящегося жилого комплекса по адресу: улица Тажибаева угол улицы Ескараева, заказчик ТОО «Барлас курылыс «. 30 сентября из-за отсутствия должного уплотнения произошла просадка асфальта на месте разрытия. В данное время место просадки засыпано подрядчиком, сегодня планируется асфальтирование», — сообщили в акимате Бостандыкского района Алматы.

В районном акимате обещают принять меры в отношении подрядчика.

«Информация направлена в Донадзор Управления административной полиции для принятия мер административного взыскания. Они будут штрафовать», — добавили в акимате Бостандыкского района.