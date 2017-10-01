За просевший асфальт на одной из улиц Алматы оштрафуют подрядчика
Подрядчик, который строил водопроводную сеть по улице Кожабекова в Алматы, будет оштрафован за проседание асфальта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Подрядчик, который строил водопроводную сеть по улице Кожабекова в Алматы, будет оштрафован за проседание асфальта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В июле 2017 года подрядной организацией ТОО «Защита ЭкоСтрой» произведено строительство водопроводной сети по улице Кожабекова для строящегося жилого комплекса по адресу: улица Тажибаева угол улицы Ескараева, заказчик ТОО «Барлас курылыс «. 30 сентября
В районном акимате обещают принять меры в отношении подрядчика.
«Информация направлена в Донадзор Управления административной полиции для принятия мер административного взыскания. Они будут штрафовать», — добавили в акимате Бостандыкского района.
30 сентября асфальт просел на нескольких улицах Алматы: Саина, Яссауи, Аскарова и в микрорайоне «Калкаман-2». На улице Аскарова под водовозом провалился асфальт. Сообщалось, что по предварительным данным, причина проседания асфальт — подмыв грунта выпавшими обильными осадками.