Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Болгарии не выдержали: НАТО "штурмует" РФ, снимаем санкции
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Умерла актриса Наталия Журавлева
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите эту хамку!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:46 (мск), источник: Tengrinews

За просевший асфальт на одной из улиц Алматы оштрафуют подрядчика

Подрядчик, который строил водопроводную сеть по улице Кожабекова в Алматы, будет оштрафован за проседание асфальта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В июле 2017 года подрядной организацией ТОО «Защита ЭкоСтрой» произведено строительство водопроводной сети по улице Кожабекова для строящегося жилого комплекса по адресу: улица Тажибаева угол улицы Ескараева, заказчик ТОО «Барлас курылыс «. 30 сентября из-за отсутствия должного уплотнения произошла просадка асфальта на месте разрытия. В данное время место просадки засыпано подрядчиком, сегодня планируется асфальтирование», — сообщили в акимате Бостандыкского района Алматы.

В районном акимате обещают принять меры в отношении подрядчика.

«Информация направлена в Донадзор Управления административной полиции для принятия мер административного взыскания. Они будут штрафовать», — добавили в акимате Бостандыкского района.

30 сентября асфальт просел на нескольких улицах Алматы: Саина, Яссауи, Аскарова и в микрорайоне «Калкаман-2». На улице Аскарова под водовозом провалился асфальт. Сообщалось, что по предварительным данным, причина проседания асфальт — подмыв грунта выпавшими обильными осадками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ведущую программы &quot;Орел и решка&quot; ужалила медуза
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Энергетики восстановили снабжение Якутской ГРЭС после аварии
Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями в Каталонии
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь