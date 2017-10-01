Девятилетний ребёнок чуть не утонул в озере в парке Валя Морилор

Девятилетний ребёнок пришёл на озеро вместе с мамой и старшим братом. Мальчик играл неподалёку от взрослых. Когда они отвлеклись на минуту, ребёнок упал в озеро и начал тонуть. В этот момент мимо проходили двое патрульных инспекторов. Мужчины увидели, что ребёнок уходит под воду, и немедленно бросились ему на помощь.