В Новосибирской области пропала пенсионерка

В среду на той неделе ушла из дома в селе Новопасск Барабинского района Александра Плаксина. До сих пор её место положение неизвестно .

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, что женщине 84 года, она дезориентирована. Особой приметой пропавшей является то, что она ходит сильно сгорбившись.