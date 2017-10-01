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12:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области пропала пенсионерка

Поиски ведутся пятый день.

В среду на той неделе ушла из дома в селе Новопасск Барабинского района Александра Плаксина. До сих пор её место положение неизвестно .

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, что женщине 84 года, она дезориентирована. Особой приметой пропавшей является то, что она ходит сильно сгорбившись.

Всех, кто видел, либо знает, где она находится просим сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 (бесплатно по РФ), 02, 102 (полиция).

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