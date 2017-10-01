Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по голосующим в Каталонии

Источник: Reuters

На улице Сарденья стражи порядка открыли стрельбу резиновыми пулями. Сообщается от 13 пострадавших.

Одновременно с этим полиция пытается предотвратить голосование на референдуме, который Мадрид считает незаконным. Сотрудники силовых ведомств изымают урны для голосования и блокируют избирательные участки.

Референдум об отделении Каталонии от Испании начался в 10 часов по московскому времени в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» и два варианта ответа, да или нет.