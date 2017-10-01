Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МВФ рассказала, какие страны могут отказаться от доллара
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Крым ответил на решение Киева судиться с Россией из-за моста
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске женщина уснула за рулём и врезалась в автобус

На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Сегодня утром около перекрёстка Кропоткина и Красного проспекта столкнулись автомобиль и автобус.

«ДТП произошло в 7:30 утра. Оба транспорта ехали друг за другом со стороны Писарева. Когда автобус 15-го маршрута остановился на красный сигнал светофора, сзади в него врезалась Тойота», — сообщили в группе мобильного приложения «Автоспас».

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Оказалось, что женщина-водитель уснула за рулём своего автомобиля. Пострадавших нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Энергетики восстановили снабжение Якутской ГРЭС после аварии
Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями в Каталонии
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь