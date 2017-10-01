В Новосибирске женщина уснула за рулём и врезалась в автобус
На место прибыли сотрудники ГИБДД.
На место прибыли сотрудники ГИБДД.
Сегодня утром около перекрёстка Кропоткина и Красного проспекта столкнулись автомобиль и автобус.
«ДТП произошло в 7:30 утра. Оба транспорта ехали друг за другом со стороны Писарева. Когда автобус 15-го маршрута остановился на красный сигнал светофора, сзади в него врезалась Тойота», — сообщили в группе мобильного приложения «Автоспас».
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Оказалось, что