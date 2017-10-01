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12:42 (мск), источник: Sputnik.by

Максима Мархалюка ищут уже 15 дней

Накануне вновь были осмотрены труднопроходимые и болотистые участки Беловежской пущи возле деревни Новый Двор, однако найти ребенка не удалось.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Поиски десятилетнего Максима Мархалюка продолжаются в Беловежской пуще уже 15 дней, однако пока ребенка найти не удалось.

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Мальчик ушел из дома в деревне Новый Двор вечером 16 сентября — по одной из версий, он захотел собирать грибы. Через несколько часов, когда десятилетний Максим не вернулся домой, его родные забили тревогу. Более двух недель вся страна следит за самой масштабной поисковой операцией в Беловежской пуще.

В поисках ребенка задействованы милиция, спасатели, волонтеры поисково-спасательных отрядов и белорусского Красного Креста, а также местные жители, однако пока найти его не удалось.

«Мальчика продолжают искать сотрудники милиции, МЧС и волонтеры. К сожалению, пока результатов нет!» — рассказали Sputnik в воскресенье в УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщили в отряде «ЦентрСпас», накануне участники поисков осмотрели труднопроходимые и болотистые участки. Волонтеры по-прежнему надеются найти Мархалюка живым и здоровым и приводят в примеры случаи, когда дети и в более раннем возрасте находились в тундре спустя несколько недель.

Спустя десять дней после пропажи ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Впрочем, на данный момент криминальных следов его исчезновения правоохранительные органы не обнаужили.

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