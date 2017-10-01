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13:14 (мск), источник: Интерфакс

Энергетики восстановили снабжение Якутской ГРЭС после аварии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Питание нужд Якутской ГРЭС восстановлено после аварии, приведшей к обесточиванию Якутска и пригородов, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Источник: Reuters

Возгорание на станции ликвидировано. В настоящее время энергетики разворачивают генерирующие мощности.

Ситуация находится на контроле Минэнерго, подчеркивает пресс-служба.

В воскресенье Якутск и его пригороды остались без электричества из-за аварии на Якутской ГРЭС.

По данным якутского центра медицины катастроф, в результате аварии пострадал один человек.

В республиканском управлении МЧС агентству подтверждали, что на ГРЭС произошла авария: произошел технологический хлопок на Якутской ГРЭС в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. В результате срабатывания аварийной защиты было отключено электропитание Якутской ГРЭС.

Обесточенными оказались не только Якутск с пригородами, но и Хангаласский, Горный, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Амгинский и Чурапчинский районы. Всего без света оставались около 30 тыс. домов. Также из-за аварии была прекращена подача горячей и холодной воды.

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