Энергетики восстановили снабжение Якутской ГРЭС после аварии
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Питание нужд Якутской ГРЭС восстановлено после аварии, приведшей к обесточиванию Якутска и пригородов, сообщает
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Питание нужд Якутской ГРЭС восстановлено после аварии, приведшей к обесточиванию Якутска и пригородов, сообщает
Возгорание на станции ликвидировано. В настоящее время энергетики разворачивают генерирующие мощности.
Ситуация находится на контроле Минэнерго, подчеркивает
В воскресенье Якутск и его пригороды остались без электричества
В республиканском управлении МЧС агентству подтверждали, что на ГРЭС произошла авария: произошел технологический хлопок на Якутской ГРЭС в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. В результате срабатывания аварийной защиты было отключено электропитание Якутской ГРЭС.
Обесточенными оказались не только Якутск с пригородами, но и Хангаласский, Горный, Намский,