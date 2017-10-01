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14:48 (мск), источник: Фонтанка

Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами

Посадочные талоны без указания мест, написанные от руки, получили 1 октября в Пулково некоторые пассажиры. В одной из систем регистрации аэропорта Петербурга произошел сбой.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь Пулково, из-за технических проблем регистрировать вручную пришлось пассажиров трех рейсов — двух международных и одного внутреннего. Сбой произошел около десяти утра, примерно через час систему восстановили, но регистрация на рейсы к тому моменту уже была завершена.

Как сообщила «Фонтанке» читательница, на посадочном талоне на рейс в Монастир ее имя и фамилия написаны ручкой, а места в самолете на нем и вовсе нет. «Как в маршрутке: «А у вас тут свободно?».

Пассажиры рассаживаются самостоятельно. Четырехлетних детей, ввиду отсутствия мест, предлагают сажать отдельно", — пишет жительница Петербурга. Как объяснили нашему изданию в Пулково, аэропорт использует несколько систем для регистрации пассажиров, и поэтому сбой коснулся небольшого количества рейсов.

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