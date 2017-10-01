Чиновница задержана по подозрению в получении взятки в Павлодаре

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. По подозрению в получении взятки в 200 тысяч тенге арестована сотрудница управления по вопросам молодежной политики в Павлодаре, сообщил Sputnik Казахстан компетентный источник из силовых структур.

По полученной информации, 30 сентября постановлением суда № 2 Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении и.о. руководителя отдела информационно-аналитической деятельности, координации и реализации молодежных инициатив управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области Жулдыз Малдыбаевой.

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По версии обвинения, 29-летняя госслужащая подозревается в получении взятки от поставщика услуг по государственному социальному заказу — общественного фонда «Жас Толкын Павлодар». Мзду от директора фонда, как говорится в постановлении, она потребовала за оказание дальнейшего покровительства в виде служебного воздействия с ее стороны на беспрепятственное подписание актов выполненных работ для него по договорам госсзакупок. Подозреваемая заявила, что, в случае отказа, будет всячески препятствовать выполнению мероприятий.

Как говорится в постановлении суда, вначале госслужащая потребовала принести ей 60 тысяч тенге, а затем увеличила сумму до 200 тысяч. Вечером 27 сентября при получении денег по месту своей работы она была задержана.