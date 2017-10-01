СМИ сообщили об обысках в тренинговой организации «Зеора» в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

По его словам, следственные мероприятия проходят в отношении руководителей тренинговой организации «Зеора» по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Источник «Интерфакса» рассказал, что руководство тренинга подозревается в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, которые могут причинить вред психическому здоровью.

Обыски проводились по месту жительства подозреваемых, а также в помещении бизнес-центра, где проводились тренинги. Как рассказал источник «Интерфакса», летом 2014 года участница тренинговых программ покончила с собой. По версии следствия, это может быть связано с тренингом личностного роста в «Зеоре».