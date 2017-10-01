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17:16 (мск), источник: Volga News

На железнодорожном вокзале Самары скончался пожилой мужчина

В воскресенье, 1 октября, примерно в 13:30 в тоннеле железнодорожного вокзала станции Самара скончался пожилой мужчина. Об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

Как сообщил Виталий Лащенко, со слов очевидцев и согласно камерам видеонаблюдения установлено, что пожилой мужчина двигался по тоннелю железнодорожного вокзала станции Самара по направлению к выходу на привокзальную площадь.

В какой-то момент он остановился, облокотился на стену тоннеля и через несколько секунд опустился вдоль стены на пол. После этого он перестал подавать признаки жизни и реагировать на обращавшихся к нему прохожих.

О произошедшем один из прохожих сообщил дежурившим на вокзале сотрудникам полиции. Стражи порядка поспешили к месту происшествия и обнаружили труп пожилого мужчины.

«По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой, в первую очередь, предстоит установить личность умершего и причины смерти», — сообщил Виталий Лащенко.

Ход процессуальной проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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