На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что преступник успел смертельно ранить двоих посетителей вокзала. Информация о том, есть ли еще пострадавшие в результате нападения, не поступала.

По данным BFM, смертельный удар ножом получила женщина, находившаяся на вокзале в момент нападения. Еще одна посетительница, по информации издания, осталась жива.

Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар».