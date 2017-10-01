На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих
В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить.
В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить.
Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что преступник успел смертельно ранить двоих посетителей вокзала. Информация о том, есть ли еще пострадавшие в результате нападения, не поступала.
Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар».
В официальном Twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что незамедлительно выезжает в Марсель, чтобы лично принять участие в расследовании.