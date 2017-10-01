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16:44 (мск), источник: РБК

На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить.

Источник: AP 2017

Как сообщает агентство Reuters, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что преступник успел смертельно ранить двоих посетителей вокзала. Информация о том, есть ли еще пострадавшие в результате нападения, не поступала.

По данным BFM, смертельный удар ножом получила женщина, находившаяся на вокзале в момент нападения. Еще одна посетительница, по информации издания, осталась жива.

Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар».

В официальном Twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале Сен-Шарль была проведена спецоперация, в результате которой был убит преступник. Случившееся на вокзале там предварительно расценили как теракт.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что незамедлительно выезжает в Марсель, чтобы лично принять участие в расследовании.

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