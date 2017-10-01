В ДТП у телецентра в Омске водителя зажало в машине

Авария на мосту 60-летия ВЛКСМ в районе улицы Заозерной произошла вчера поздно вечером. По словам очевидцев в группе «ЧП Омск», автомобиль «Хонда» вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2109. Удар пришелся на сторону водителя «девятки», в результате мужчину зажало в салоне. Извлекали его оттуда сотрудники МЧС.

— Водителя девятки зажало в машине, мчс освободили и увезли на скорой. В хонде ребята по моему были не в себе, даже не выходили из машины, — рассказал один из свидетелей.

В комментариях оказалась женщина, которая назвала себя матерью пострадавшего парня. По ее словам, он остался жив, но получил серьезные травмы.

— Он жив, травмы серьезные, переломы ноги в двух местах, перелом правого предплечья, сотрясение и ушибы. Сказали, что родился в рубашке, спасибо богу, что жив, — написала она.