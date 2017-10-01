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17:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из психоневрологического интерната сбежал пациент

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане еще один сбежавший из психиатрического лечебного учреждения.

На этот раз ЧП произошло в Ишимбае, где из психоневрологического интерната сбежал 56-летний мужчина. По некоторым данным пациент пропал почти две недели назад, однако огласке этот факт был предан только сейчас. Хотя представители лечебницы до сих пор не комментируют его исчезновение, все телефоны «молчат».

Приметы мужчины: рост средний (170−175 см), темные усы, носит очки. Потенциально он не опасен, диагноз — шизофрения.

Напомним, за последнее время это уже второй случай самовольного ухода психически нездоровых людей из специальных клиник. На этой неделе из уфимской психиатрической клиники № 1 сбежал молодой мужчина, его задержали в центре башкирской столицы.

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«Башинформ» пытался выяснить, почему произошли эти побеги? Однако эта информация оказалась секретной. Медики отказались что-либо сообщать, сославшись на медицинскую тайну и закон о психиатрии.

Их коллеги, представляющие другие учреждения здравоохранения отметили, что психиатрическая больница, это в первую очередь, лечебное, а не тюремное учреждение, поэтому никакой особой охраны им не положено. Обычно в такого рода клиниках имеются металлические ограждения, за периметром и территорией следит охранное предприятие, как и в любой другой больнице. Медицинский персонал осуществляет уход и надзор. Те, кто проходит лечение в этих клиниках — пациенты — они больные, а не заключенные и судом освобождены от уголовной ответственности.

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