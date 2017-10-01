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17:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском районе при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе столкнулись грузовик и легковое авто, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-инфом» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В субботу вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 209-м километре трассы Оренбург — Казань столкнулись «Фольксваген Поло» и «КАМАЗ», с номерами Оренбургской области, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП погиб 27-летний водитель и пассажир легкового авто.

На месте ДТП работали пожарные из села Кузайкино, ЗПСО № 7, медики и полицейские.

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