В Альметьевском районе при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека
(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе столкнулись грузовик и легковое авто, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-инфом» в
(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе столкнулись грузовик и легковое авто, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-инфом» в
В субботу вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 209-м километре трассы Оренбург — Казань столкнулись «Фольксваген Поло» и «КАМАЗ», с номерами Оренбургской области, которым управлял 53-летний мужчина.
В результате ДТП погиб 27-летний водитель и пассажир легкового авто.
На месте ДТП работали пожарные из села Кузайкино, ЗПСО № 7, медики и полицейские.