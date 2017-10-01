В Альметьевском районе при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

В субботу вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 209-м километре трассы Оренбург — Казань столкнулись «Фольксваген Поло» и «КАМАЗ», с номерами Оренбургской области, которым управлял 53-летний мужчина.