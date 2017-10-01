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17:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

После снегопада в Челябинске обрушились деревья

Упавшие ветки задели машины горожан.

Деревья, не выдержавшие снегопада 1 октября, обрушились на парковки в Челябинске, фотографиями горожане поделились в соцсети.

В одном случае упавшие ветки задели припаркованные автомобили, однако, по словам челябинцев, серьёзных повреждений машины не получили. На улице Молодогвардейцев дерево рухнуло на пустую площадку, с которой транспорт успели убрать.

«От первого снега даже деревья в обмороке!», — пошутил один из участников обсуждения.

Напомним, в воскресенье челябинцы массово делились фотографиями укрывшего город снега и шутили по этому поводу.

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