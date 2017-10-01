После снегопада в Челябинске обрушились деревья
Упавшие ветки задели машины горожан.
Упавшие ветки задели машины горожан.
Деревья, не выдержавшие снегопада 1 октября, обрушились на парковки в Челябинске, фотографиями горожане поделились в соцсети.
В одном случае упавшие ветки задели припаркованные автомобили, однако, по словам челябинцев, серьёзных повреждений машины не получили. На улице Молодогвардейцев дерево рухнуло на пустую площадку, с которой транспорт успели убрать.
«От первого снега даже деревья в обмороке!», — пошутил один из участников обсуждения.
Напомним, в воскресенье челябинцы массово делились фотографиями укрывшего город снега и шутили по этому поводу.