После снегопада в Челябинске обрушились деревья

Деревья, не выдержавшие снегопада 1 октября, обрушились на парковки в Челябинске, фотографиями горожане поделились в соцсети.

В одном случае упавшие ветки задели припаркованные автомобили, однако, по словам челябинцев, серьёзных повреждений машины не получили. На улице Молодогвардейцев дерево рухнуло на пустую площадку, с которой транспорт успели убрать.

«От первого снега даже деревья в обмороке!», — пошутил один из участников обсуждения.

Напомним, в воскресенье челябинцы массово делились фотографиями укрывшего город снега и шутили по этому поводу.