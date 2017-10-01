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17:10 (мск), источник: ТАСС

На юге Москвы вертолет эвакуировал попавшую под трамвай женщину

На пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода, остальные обстоятельства произошедшего уточняются.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировал женщину, попавшую под трамвай на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«По предварительным данным, на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода. С места ЧП экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в одно из лечебных учреждений Москвы», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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