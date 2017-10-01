На юге Москвы вертолет эвакуировал попавшую под трамвай женщину

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировал женщину, попавшую под трамвай на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.