На юге Москвы вертолет эвакуировал попавшую под трамвай женщину
На пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода, остальные обстоятельства произошедшего уточняются.
На пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода, остальные обстоятельства произошедшего уточняются.
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировал женщину, попавшую под трамвай на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«По предварительным данным, на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода. С места ЧП экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в одно из лечебных учреждений Москвы», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.