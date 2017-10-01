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22:21 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе

Трагедия произошла в Гродненском районе около 18.00 30 сентября на 257-м километре автодороги Минск — Гродно. Водитель 1979 года рождения за рулем «Тойоты» двигался со стороны Щучина в направлении Гродно.

Источник: БЕЛТА

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Гродненской области.

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Трагедия произошла в Гродненском районе около 18.00 30 сентября на 257-м километре автодороги Минск — Гродно. Водитель 1979 года рождения за рулем «Тойоты» двигался со стороны Щучина в направлении Гродно. У поворота на деревню Обуховичи автомобиль наехал на велосипедиста, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, велосипедист — местный житель 1972 года рождения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности и не уступил дорогу автомобилю. Окончательные выводы об обстоятельствах произошедшего будут сделаны в результате проверки.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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