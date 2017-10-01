Легковушка насмерть сбила велосипедиста в Гродненском районе

Трагедия произошла в Гродненском районе около 18.00 30 сентября на 257-м километре автодороги Минск — Гродно. Водитель 1979 года рождения за рулем «Тойоты» двигался со стороны Щучина в направлении Гродно. У поворота на деревню Обуховичи автомобиль наехал на велосипедиста, в результате чего последний скончался на месте происшествия.