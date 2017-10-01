У самолёта Ан-148 во время рейса «Талакан-Иркутск» загорелся мотор

Во время взлёта у Ан-148 загорелся правый мотор. Один из пассажиров снял на видео, как неисправный агрегат извергает пламя. В авиакомпании «Ангара», которая выполняла этот рейс, сообщили: экипаж сделал все, чего требует инструкция. После этого пилоты благополучно посадили борт в аэропорту вылета. Пассажиров доставили в Иркутск резервным судном в тот же день. Сегодня расследованием причин происшествия займется комиссия Росавиации и компании — перевозчика.