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18:07 (мск), источник: Вести Иркутск

У самолёта Ан-148 во время рейса «Талакан-Иркутск» загорелся мотор

Рейс «Талакан-Иркутск» совершил вынужденную посадку из-за неполадки в двигателе.

Во время взлёта у Ан-148 загорелся правый мотор. Один из пассажиров снял на видео, как неисправный агрегат извергает пламя. В авиакомпании «Ангара», которая выполняла этот рейс, сообщили: экипаж сделал все, чего требует инструкция. После этого пилоты благополучно посадили борт в аэропорту вылета. Пассажиров доставили в Иркутск резервным судном в тот же день. Сегодня расследованием причин происшествия займется комиссия Росавиации и компании — перевозчика.

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