Воронежец пойдет под суд за избиение приятеля до смерти

Инцидент произошел в Воронеже в середине июля 2017 года. Мужчина пришел в гости к 37-летнему знакомому. Горожане распивали спиртные напитки в общежитии на улице Хользунова. Приятели поссорились, и подозреваемый избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали обидчика в Лискинском районе, где тот пытался скрыться.