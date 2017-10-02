Воронежец пойдет под суд за избиение приятеля до смерти
Воронежца, 30-летнего мужчину, осудят за избиение знакомого до смерти, сообщила
Воронежца, 30-летнего мужчину, осудят за избиение знакомого до смерти, сообщила
Инцидент произошел в Воронеже в середине июля 2017 года. Мужчина пришел в гости к 37-летнему знакомому. Горожане распивали спиртные напитки в общежитии на улице Хользунова. Приятели поссорились, и подозреваемый избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали обидчика в Лискинском районе, где тот пытался скрыться.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину на предварительном следствии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.