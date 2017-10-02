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09:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец пойдет под суд за избиение приятеля до смерти

Воронежца, 30-летнего мужчину, осудят за избиение знакомого до смерти, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 29 сентября. Подозреваемый пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов в Лискинском районе.

Инцидент произошел в Воронеже в середине июля 2017 года. Мужчина пришел в гости к 37-летнему знакомому. Горожане распивали спиртные напитки в общежитии на улице Хользунова. Приятели поссорились, и подозреваемый избил знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали обидчика в Лискинском районе, где тот пытался скрыться.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину на предварительном следствии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

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