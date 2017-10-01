Названы самый криминальный и самый безопасный города Башкирии

Источник: Комсомольская правда

Сводки последних недель по-настоящему пугают. То на подростка набрасывается одна толпа, то другая толпа избивает молодого человека за отказ «накрыть стол». А вчера в гаражах и вовсе нашли сожженное тело девушки.

Мы уже не говорим о тех «обычных» сообщениях силовых структур про убийства в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день журналисты получают на почту очередную новость о гибели одного из собутыльников.

Так ли все плохо в Башкирии? На самом деле нет. И официальные, и неофициальные данные говорят о постепенном снижении уровня преступности в регионе. Да и раскрываемость в республике весьма неплохая — критиковать полицию или следователей просто не за что, уж поверьте тем, кто каждый день видит, как они работают.

Но, тем не менее, преступления совершаются. И мы решили выяснить, в каких городах Башкирии с этим ситуация хуже и лучше всего. За основу мы взяли официальные данные по общему количеству преступлений за первое полугодие 2017 года от прокуратуры.

Сразу предупредим — мы считали количество преступлений на 1 000 населения. И это более-менее честные цифры, ведь если смотреть по общему количеству преступлений, то тут на первом месте конечно будет Уфа и Стерлитамак. Просто потому что здесь населения больше.

Данные получились следующими.

Топ-5 самых криминальных городов Башкирии:

1. Сибай — 9,62 преступлений на 1000 населения.

2. Уфа — 8,81.

3. Белорецк (+ район) — 8,70.

4. Учалы (+ район) — 8,03.

5. Нефтекамск — 7,86.

Топ-5 самых безопасных городов Башкирии (от самого безопасного):

1. Дюртюли (+ район) — 4,59 преступлений на 1000 населения.

2. Янаул (+ район) — 5,32.

3. Салават — 5,96.

4. Белебей (+ район) — 5,98.