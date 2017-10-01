Названы самый криминальный и самый безопасный города Башкирии
Статистика за первое полугодие вряд ли порадует жителей Зауралья и столицы.
Статистика за первое полугодие вряд ли порадует жителей Зауралья и столицы.
Сводки последних недель
Мы уже не говорим о тех «обычных» сообщениях силовых структур про убийства в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день журналисты получают на почту очередную новость о гибели одного из собутыльников.
Так ли все плохо в Башкирии? На самом деле нет. И официальные, и неофициальные данные говорят о постепенном снижении уровня преступности в регионе. Да и раскрываемость в республике весьма неплохая — критиковать полицию или следователей просто не за что, уж поверьте тем, кто каждый день видит, как они работают.
Но, тем не менее, преступления совершаются. И мы решили выяснить, в каких городах Башкирии с этим ситуация хуже и лучше всего. За основу мы взяли официальные данные по общему количеству преступлений за первое полугодие 2017 года от прокуратуры.
Сразу предупредим — мы считали количество преступлений на 1 000 населения. И это
Данные получились следующими.
Топ-5 самых криминальных городов Башкирии:
1. Сибай — 9,62 преступлений на 1000 населения.
2. Уфа — 8,81.
3. Белорецк (+ район) — 8,70.
4. Учалы (+ район) — 8,03.
5. Нефтекамск — 7,86.
Топ-5 самых безопасных городов Башкирии (от самого безопасного):
1. Дюртюли (+ район) — 4,59 преступлений на 1000 населения.
2. Янаул (+ район) — 5,32.
3. Салават — 5,96.
4. Белебей (+ район) — 5,98.
5. Ишимбай (+ район) — 6,62.