Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
20:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Названы самый криминальный и самый безопасный города Башкирии

Статистика за первое полугодие вряд ли порадует жителей Зауралья и столицы.

Источник: Комсомольская правда

Сводки последних недель по-настоящему пугают. То на подростка набрасывается одна толпа, то другая толпа избивает молодого человека за отказ «накрыть стол». А вчера в гаражах и вовсе нашли сожженное тело девушки.

Мы уже не говорим о тех «обычных» сообщениях силовых структур про убийства в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день журналисты получают на почту очередную новость о гибели одного из собутыльников.

Так ли все плохо в Башкирии? На самом деле нет. И официальные, и неофициальные данные говорят о постепенном снижении уровня преступности в регионе. Да и раскрываемость в республике весьма неплохая — критиковать полицию или следователей просто не за что, уж поверьте тем, кто каждый день видит, как они работают.

Но, тем не менее, преступления совершаются. И мы решили выяснить, в каких городах Башкирии с этим ситуация хуже и лучше всего. За основу мы взяли официальные данные по общему количеству преступлений за первое полугодие 2017 года от прокуратуры.

Сразу предупредим — мы считали количество преступлений на 1 000 населения. И это более-менее честные цифры, ведь если смотреть по общему количеству преступлений, то тут на первом месте конечно будет Уфа и Стерлитамак. Просто потому что здесь населения больше.

Данные получились следующими.

Топ-5 самых криминальных городов Башкирии:

1. Сибай — 9,62 преступлений на 1000 населения.

2. Уфа — 8,81.

3. Белорецк (+ район) — 8,70.

4. Учалы (+ район) — 8,03.

5. Нефтекамск — 7,86.

Топ-5 самых безопасных городов Башкирии (от самого безопасного):

1. Дюртюли (+ район) — 4,59 преступлений на 1000 населения.

2. Янаул (+ район) — 5,32.

3. Салават — 5,96.

4. Белебей (+ район) — 5,98.

5. Ишимбай (+ район) — 6,62.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
В Каталонии число пострадавших в столкновениях выросло до 460
Умер владелец Vogue и New Yorker
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь