Волонтёры сообщили, что пропавший в Краснокамске мужчина найден погибшим. Подробностей гибели пока не сообщается.

Напомним, 19 сентября вечером у торгового центра мужчина вышел из машины и с тех пор его никто не видел.

Почти две недели шли поиски. К сожалению, нашли мужчину погибшим 1 октября.