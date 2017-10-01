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20:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Краснокамске мужчина найден погибшим

62-летнего мужчину искали с 19 сентября.

Волонтёры сообщили, что пропавший в Краснокамске мужчина найден погибшим. Подробностей гибели пока не сообщается.

Напомним, 19 сентября вечером у торгового центра мужчина вышел из машины и с тех пор его никто не видел.

Почти две недели шли поиски. К сожалению, нашли мужчину погибшим 1 октября.

Кстати, в этот же день стало известно, что живыми нашлись пропавшие подростки — 16-летняя девушка и 13-летний школьник из Перми.

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