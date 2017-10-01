Пропавший в Краснокамске мужчина найден погибшим
62-летнего мужчину искали с 19 сентября.
62-летнего мужчину искали с 19 сентября.
Волонтёры сообщили, что пропавший в Краснокамске мужчина найден погибшим. Подробностей гибели пока не сообщается.
Напомним, 19 сентября вечером у торгового центра мужчина вышел из машины и с тех пор его никто не видел.
Почти две недели шли поиски. К сожалению, нашли мужчину погибшим 1 октября.
Кстати, в этот же день стало известно, что живыми нашлись пропавшие подростки — 16-летняя девушка и 13-летний школьник из Перми.