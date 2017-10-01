Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Умерла актриса Наталия Журавлева
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
20:42 (мск), источник: Kazinform

Убившему хаски жителю Балхаша могут увеличить число обвинений

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жительница Балхаша обратилась в прокуратуру с просьбой расширить количество статей Уголовного кодекса и вменить их местному жителю Кайрату Мусалиеву, который подозревается в убийстве собаки хаски в подъезде жилого дома на глазах хозяйки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда я увидела, что лезвие ножа вонзается в мою собаку, тут же вырвала ее от этого безумца и мы побежали по лестнице вниз на улицу. Кайрат побежал за нами с угрозами “я вас догоню, убью”. Хаски был в крови, по шерсти текла кровь. Но она из последних сил бежала со мной в парк. Там многолюдно, и он не рискнул добивать нас в общественном месте. Кайрат перестал бежать за нами, поскольку вокруг стали появляться прохожие», — говорит Екатерина, хозяйка хаски по прозвищу Нануки.

Читайте также
Чиновница задержана по подозрению в получении взятки в Павлодаре

Кроме статьи 316 УК «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений», по которому расследуется уголовное дело, хозяйка собаки просит вменить подозреваемому еще четыре статьи.

«Кайрат Мусалиев, напав на меня и собаку в подъезде с ножом, совершил еще четыре преступления — 293 «хулиганство», 24−99 «покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от лица обстоятельствам», 115 УК «угроза убийством, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение», а также 202 «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», — сказала Екатерина.

Женщина называет любимого питомца «имуществом», поскольку собаки по правилам содержания животных являются собственностью их хозяев, которые должны нести ответственность за них перед обществом.

«Хаски по прозвищу Нануки не был агрессивным. А вот сосед проявлял агрессию постоянно. Незадолго до трагедии ко мне приехали друзья с детьми. Так он потом озвучил мне претензию, что дети сильно шумели и нарушали его покой. Дом панельный, слышимость сильная, но убивать источник шума — это ненормально», — говорит Екатерина.

По словам Екатерины, мера пресечения в отношении Кайрата Мусалиева не избрана.

«Участковый инспектор полиции сказал, что пока мера пресечения не избиралась, поскольку найти его и допросить не могут. Он не появляется дома. Соседи говорят, что мать спрятала его в каком-то ауле», — говорит Екатерина.

Напомним, на глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения. Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока Нанука. Один удар попал в почку. Ранее между соседями был затяжной конфликт по поводу систематического нарушения тишины в доме собакой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы отказались вылететь на родину санавиацией
Полицейские просят алматинских водителей «переобуть» свои машины
В Каталонии число пострадавших в столкновениях выросло до 460
Умер владелец Vogue и New Yorker
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь