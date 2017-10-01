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20:40 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге задержана женщина — «минер»

В Екатеринбурге выявлена и задержана 30-летняя женщина, дважды за сутки минировавшая один и тот же хостел на Уралмаше.

Первый телефонный звонок поступил ночью, второй — днем. Оба раза никакого взрывного устройства найдено не было.

«Женщина призналась в своей причастности к обоим ложным сообщениям об акте терроризма, пояснив, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые недавно задерживали ее подругу за административное правонарушение», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отметим, что в данном случае обвинительный приговор вполне вероятен: в минувшую пятницу жизнь города оказалась парализована десятками сообщений о минировании важных объектов.

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