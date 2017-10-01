Возгорание в вентиляции гостиницы «Москва» на Охотном ряду потушено

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в вентиляции гостиницы «Москва» на Охотном ряду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание возникло на техническом этаже шестиэтажного здания по адресу: Охотный ряд, дом 2 в системе вентиляции. Эвакуация из здания не проводилась. Причины происшествия устанавливаются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники.