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20:34 (мск), источник: ТАСС

Возгорание в вентиляции гостиницы «Москва» на Охотном ряду потушено

В экстренных службах города сообщили, что на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в вентиляции гостиницы «Москва» на Охотном ряду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание возникло на техническом этаже шестиэтажного здания по адресу: Охотный ряд, дом 2 в системе вентиляции. Эвакуация из здания не проводилась. Причины происшествия устанавливаются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники.

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