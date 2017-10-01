После проведенного тендера бизнес-леди расстреляли из пистолета «Оса»
В минувший четверг, 28 сентября, в Уфе на улице Менделеева из огнестрельного оружия обстреляли предпринимательницу.
В минувший четверг, 28 сентября, в Уфе на улице Менделеева из огнестрельного оружия обстреляли предпринимательницу.
Стрелок целился в голову коммерсантки, но, к счастью, она успела сесть в машину и нажать на газ. Жертвой неудавшегося покушения стала Римма Безденежных — теперь она передвигается по улицам под защитой вооруженной охраны.
— В четверг вечером я выходила из своего офиса, который находится в микрорайоне «Зеленая Роща», — рассказывает Римма Безденежных. — Краем глаза я обратила внимание на стоявшего неподалеку молодого человека в черной одежде. Мужчина пристально посмотрел на меня и сразу начал звонить по телефону.
Предприниматель говорит, что стрелок сидел в кустах возле небольшого внутридворового перекрестка, где притормаживают все автомобили.
— Когда я услышала сильные хлопки, то подумала, что случилось ДТП, — продолжает Римма Салахутдиновна. — Но почувствовав удар в правое плечо и щеку, сразу все поняла. Пригнувшись, я нажала на газ и не останавливалась до самого дома, откуда и вызвала полицию.
Предпринимательница возглавляет фирму, работающую на рынке приготовления питания для больниц и детских санаториев республики. Сейчас
— В каждой госзакупке принимает участие несколько фирм, а контракты являются многомиллионными, — поясняет
Конкуренты и ранее пытались выжить
— Потом мне стали поступать телефонные звонки с угрозами, что в случае продолжения участия в госзакупках, венок покажется «цветочками», — рассказывает предприниматель. — Теперь я вынуждена передвигаться по улице в сопровождении вооруженной охраны.
Надо сказать, что в Уфе это не первый случай, когда рынок делят с помощью оружия. Несмотря на то, что бандитские 90-е давно миновали, в Башкирии криминал