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20:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

После проведенного тендера бизнес-леди расстреляли из пистолета «Оса»

В минувший четверг, 28 сентября, в Уфе на улице Менделеева из огнестрельного оружия обстреляли предпринимательницу.

Стрелок целился в голову коммерсантки, но, к счастью, она успела сесть в машину и нажать на газ. Жертвой неудавшегося покушения стала Римма Безденежных — теперь она передвигается по улицам под защитой вооруженной охраны.

Бизнес-леди удалось избежать серьезных увечий только потому, что оружием злодея был травматический пистолет, а автомобильное стекло снизило убойную силу выпущенных пуль. Однако можно предположить, что г-жа Безденежных стала жертвой заказного убийства — стрельба велась прицельно по голове женщины. По предварительным данным преступник палил из пистолета «Оса», известного ударной мощью.

— В четверг вечером я выходила из своего офиса, который находится в микрорайоне «Зеленая Роща», — рассказывает Римма Безденежных. — Краем глаза я обратила внимание на стоявшего неподалеку молодого человека в черной одежде. Мужчина пристально посмотрел на меня и сразу начал звонить по телефону.

Предприниматель говорит, что стрелок сидел в кустах возле небольшого внутридворового перекрестка, где притормаживают все автомобили.

— Когда я услышала сильные хлопки, то подумала, что случилось ДТП, — продолжает Римма Салахутдиновна. — Но почувствовав удар в правое плечо и щеку, сразу все поняла. Пригнувшись, я нажала на газ и не останавливалась до самого дома, откуда и вызвала полицию.

Г-жа Безденежных вспоминает, что незадолго до покушения за ее машиной ездил неизвестный автомобиль.

Предпринимательница возглавляет фирму, работающую на рынке приготовления питания для больниц и детских санаториев республики. Сейчас г-жа Безденежных затрудняется назвать конкретного заказчика, но уверена, что покушение напрямую связано с ее бизнесом, где с недавнего времени появились новые и весьма напористые игроки.

— В каждой госзакупке принимает участие несколько фирм, а контракты являются многомиллионными, — поясняет г-жа Безденежных. — Я считаю, что эта стрельба напрямую связана с недавними тендерами.

Конкуренты и ранее пытались выжить бизнес-леди с рынка, но ограничивались «безобидными» способами. Так, на один из объектов дамы доставили похоронный венок с траурной лентой: «От мамы сыну».

— Потом мне стали поступать телефонные звонки с угрозами, что в случае продолжения участия в госзакупках, венок покажется «цветочками», — рассказывает предприниматель. — Теперь я вынуждена передвигаться по улице в сопровождении вооруженной охраны.

Надо сказать, что в Уфе это не первый случай, когда рынок делят с помощью оружия. Несмотря на то, что бандитские 90-е давно миновали, в Башкирии криминал по-прежнему управляет в сфере малого бизнеса, поскольку не находит должного отпора от правоохранителей и власти. Так, в начале этого года молодчики с автоматами расстреляли автоперевозчиков, отбивая у них маршрут Уфа-Иглино, а недавно неизвестные подорвали в центре города помощника адвоката Николая Чимчука Сергея Кожевникова.

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