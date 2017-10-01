В Березовском легковушка снесла остановку с киоском
В Берёзовском Свердловской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес хлебный киоск. По пути он задел другое авто, которое насмерть сбило пешехода.
В Берёзовском Свердловской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес хлебный киоск. По пути он задел другое авто, которое насмерть сбило пешехода.
Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным 33-летний водитель авто «Ниссан Х-Трейл» двигался со стороны ул. Ленина, в сторону ул. Пушкина и не убедился в безопасности обгона. Машину занесло, она вылетела с проезжей части на прилегающую к остановочному комплексу с хлебным киоском территорию. Уже там авто въехало в стоящий автомобиль «Сузуки Гранд Витара», он, в свою очередь, наехал на стоявшую рядом женщину. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.
В результате ДТП водитель «Ниссан Х-Трейл» был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой
По данному факту проводится проверка.