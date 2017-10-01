Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым ответил на решение Киева судиться с Россией из-за моста
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
22:33 (мск), источник: Nakanune.ru

В Березовском легковушка снесла остановку с киоском

В Берёзовском Свердловской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес хлебный киоск. По пути он задел другое авто, которое насмерть сбило пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным 33-летний водитель авто «Ниссан Х-Трейл» двигался со стороны ул. Ленина, в сторону ул. Пушкина и не убедился в безопасности обгона. Машину занесло, она вылетела с проезжей части на прилегающую к остановочному комплексу с хлебным киоском территорию. Уже там авто въехало в стоящий автомобиль «Сузуки Гранд Витара», он, в свою очередь, наехал на стоявшую рядом женщину. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.

В результате ДТП водитель «Ниссан Х-Трейл» был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, также у него зафиксирован ушиб грудной клетки, ссадины тазобедренного сустава, проводится обследование, диагноз уточняется.

По данному факту проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Кресло губернатора он высидел". Кремль вопреки тренду назначил врио главы Красноярского края Александра Усса
В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь