Пассажирка рейса Москва-Уфа скончалась на борту самолета
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пассажирка рейса
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пассажирка рейса
«По предварительным данным, сегодня около 15 часов в аэропорту Внуково города Москвы через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс сообщением “Москва — Уфа”, на борту которого скоропостижно скончалась одна из пассажирок», — говорится в сообщении.
Согласно релизу, женщине было 54 года. Следователи проводят проверку по данному факту.