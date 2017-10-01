Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
22:36 (мск), источник: РИА Новости

Пассажирка рейса Москва-Уфа скончалась на борту самолета

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пассажирка рейса Москва-Уфа скончалась на борту самолета, сообщила в воскресенье представитель Московского СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов в аэропорту Внуково города Москвы через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс сообщением “Москва — Уфа”, на борту которого скоропостижно скончалась одна из пассажирок», — говорится в сообщении.

Согласно релизу, женщине было 54 года. Следователи проводят проверку по данному факту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ветеран 'Альфы' рассказал, что означает обнаружение останков Умарова
Саакашвили сделал громкое заявление о 'циничном подарке' Путина
В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь