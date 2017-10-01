Пассажирка рейса Москва-Уфа скончалась на борту самолета

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов в аэропорту Внуково города Москвы через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс сообщением “Москва — Уфа”, на борту которого скоропостижно скончалась одна из пассажирок», — говорится в сообщении.