Мужчина упал из вертолета в океан у побережья Калифорнии
Неизвестный мужчина погиб у побережья Малибу в американском штате Калифорния, упав из кабины вертолета в Тихий океан, передает ФАН.
Неизвестный мужчина погиб у побережья Малибу в американском штате Калифорния, упав из кабины вертолета в Тихий океан, передает ФАН.
Сообщается, что сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины примерно в полутора километрах от берега.
В настоящее время расследование обстоятельств произошедшего проводят сотрудники правоохранительных органов.