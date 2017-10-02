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00:24 (мск), источник: Газета.Ру

Мужчина упал из вертолета в океан у побережья Калифорнии

Неизвестный мужчина погиб у побережья Малибу в американском штате Калифорния, упав из кабины вертолета в Тихий океан, передает ФАН.

Сообщается, что сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины примерно в полутора километрах от берега.

В настоящее время расследование обстоятельств произошедшего проводят сотрудники правоохранительных органов.

Подробности инцидента не сообщаются, также остается неизвестным, спрыгнул погибший или случайно упал.
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