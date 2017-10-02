Житель Приморья отравился грибами

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Vl.ru, мужчина рассказал, что приобрел грибы на улице у незнакомого продавца. Придя домй горожанин употребил купленные грибы и вскоре почувствовал сильное недомогание и вызвал скорую. Врачи доставили его в больницу, где его госпитализировали в токсикологическое отделение.