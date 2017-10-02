Каждый день один житель Хабаровского края становится жертвой мошенников

Каждый день в Хабаровском крае хотя бы один человек становится жертвой мошенников. О четырёх самых популярных схемах обмана в регионе по версии полиции рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».

1. Вам звонят

Несмотря на постоянное информирование о том, что не надо доверять звонящим незнакомцам, процент телефонных мошенничеств остается высоким.

— Практически ежедневно мы регистрируем случаи хищения денег с помощью телефонных звонков. Преступники выбирают проверенные схемы, которые неплохо работают даже несмотря на то, что людей о них предупреждают, — говорит старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — В основном человеку представляются родственником или его знакомым и говорят, что близкий попал в беду (ДТП, сбил или избил кого-то, что должен крупную сумму денег). И люди ведутся, перечисляют крупные суммы денег преступникам. А потом, когда мы начинаем проверять номера, с которых поступали звонки, то выясняется, что они зарегистрированы в других регионах, что осложняет поиск мошенников.

2. СМС-ка пришла

Еще одно популярное мошенничество связано с высокими технологиями.

— Людям приходят различные смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована, с дальнейшим требованием перезвонить по указанному в сообщении номеру. Человек перезванивает, абонент на другом конце провода представляется сотрудником банка, говорит, что, к примеру, произошла хакерская атака, вирусная активность, и что возможна потеря денег с карты. Затем доверчивого гражданина просят пройти к терминалу и произвести некоторые манипуляции. Люди выполняют требования мошенников, в результате с их счетов снимаются деньги.

3. Купи-продай

Также распространено мошенничество через сайты объявлений. Человек откликается на объявление о продаже, к примеру, несуществующих вещей. В итоге жертва разглашает номер карты или переводит деньги мошенникам.

4. Позолотила

Не исчерпали себя уличные мошенничества. «Гадалки» и «экстрасенсы» все с таким же успехом гастролируют из региона в регион, где обчищают карманы доверчивых людей под предлогом снятия проклятий. Буквально на днях в Хабаровске осудили 62-летнюю уроженку Читинской области, которая похитила у девяти хабаровчанок ювелирные украшения на 250 тыс рублей.