Молодая хабаровчанка упала с шестого этажа и осталась жива

В Южном микрорайоне при необычных обстоятельствах упала с высоты шестого этажа 23-летняя хабаровчанка. Медики, которые прибыли на вызов, были озадачены: вокруг талии девушки была обмотана веревка. Пострадавшая не могла объяснить, что произошло: она получила опасные травмы и находилась в шоковом состоянии, сообщает портал «Губерния».

С переломами костей таза, бедра, предплечий и сотрясением мозга пострадавшую доставили во вторую краевую больницу. Девушка пришла в сознание лишь на следующий день. По словам пациентки, бабушка заперла ее в квартире, и она попыталась спуститься из окна при помощи веревки.