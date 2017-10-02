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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодая хабаровчанка упала с шестого этажа и осталась жива

Девушка пыталась выбраться из квартиры, в которой ее заперла бабушка.

Источник: Губерния онлайн

В Южном микрорайоне при необычных обстоятельствах упала с высоты шестого этажа 23-летняя хабаровчанка. Медики, которые прибыли на вызов, были озадачены: вокруг талии девушки была обмотана веревка. Пострадавшая не могла объяснить, что произошло: она получила опасные травмы и находилась в шоковом состоянии, сообщает портал «Губерния».

С переломами костей таза, бедра, предплечий и сотрясением мозга пострадавшую доставили во вторую краевую больницу. Девушка пришла в сознание лишь на следующий день. По словам пациентки, бабушка заперла ее в квартире, и она попыталась спуститься из окна при помощи веревки.

По мнению хирургов, пострадавшей предстоит длительное лечение и долгая реабилитация.

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