В Приморье женщина пропала в лесу
Она ушла пять дней назад и до сих пор не вернулась.
Она ушла пять дней назад и до сих пор не вернулась.
В Приморье уже почти неделю ищут пропавшую в лесу женщину. Жительница Кировского района отправилась за дикоросами 27 сентября и до сих пор не вернулась, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сообщение об исчезновении женщины 1968 года рождения поступило в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю ещё 28 сентября. Жительница Кировского района ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и пропала.
Сначала родственники, местные жители и полицейские пытались найти её самостоятельно, но, отчаявшись, обратились к спасателям.
Сотрудники МЧС ведут поиски пропавшей женщины с 29 сентября. За это время они обследовали 24 квадратных километров лесного массива в районе села Еленовка. В работах участвуют 11 человек личного состава и три единицы техники.
РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщает о подобных происшествиях. Так, всего за несколько дней до исчезновения женщины, в Приморье пропал мужчина 1954 года рождения. Он тоже отправился в лес за ягодами, правда, в районе перевала