В Приморье женщина пропала в лесу

В Приморье уже почти неделю ищут пропавшую в лесу женщину. Жительница Кировского района отправилась за дикоросами 27 сентября и до сих пор не вернулась, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сообщение об исчезновении женщины 1968 года рождения поступило в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю ещё 28 сентября. Жительница Кировского района ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и пропала.

Сначала родственники, местные жители и полицейские пытались найти её самостоятельно, но, отчаявшись, обратились к спасателям.

Сотрудники МЧС ведут поиски пропавшей женщины с 29 сентября. За это время они обследовали 24 квадратных километров лесного массива в районе села Еленовка. В работах участвуют 11 человек личного состава и три единицы техники.