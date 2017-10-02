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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье женщина пропала в лесу

Она ушла пять дней назад и до сих пор не вернулась.

В Приморье уже почти неделю ищут пропавшую в лесу женщину. Жительница Кировского района отправилась за дикоросами 27 сентября и до сих пор не вернулась, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сообщение об исчезновении женщины 1968 года рождения поступило в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю ещё 28 сентября. Жительница Кировского района ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и пропала.

Сначала родственники, местные жители и полицейские пытались найти её самостоятельно, но, отчаявшись, обратились к спасателям.

Сотрудники МЧС ведут поиски пропавшей женщины с 29 сентября. За это время они обследовали 24 квадратных километров лесного массива в районе села Еленовка. В работах участвуют 11 человек личного состава и три единицы техники.

РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщает о подобных происшествиях. Так, всего за несколько дней до исчезновения женщины, в Приморье пропал мужчина 1954 года рождения. Он тоже отправился в лес за ягодами, правда, в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 км от населённого пункта Терней).

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