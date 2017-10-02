Четыре человека погибли на пожаре в Свирске

В Свирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, унёсшего жизни четверых человек. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».