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04:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Четыре человека погибли на пожаре в Свирске

Среди погибших есть дети.

В Свирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, унёсшего жизни четверых человек. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар произошел 30 сентября. В Свирске по улице Ломоносова загорелся жилой дом. В результате пожара огнём уничтожена пристройка. На месте возгорания обнаружены тела четверых человек, среди которых двое детей 2008 и 2009 годов рождения.

По предварительным данным, причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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