Четыре человека погибли на пожаре в Свирске
Среди погибших есть дети.
Среди погибших есть дети.
В Свирске возбуждено уголовное дело по факту пожара, унёсшего жизни четверых человек. Как пояснили в
Пожар произошел 30 сентября. В Свирске по улице Ломоносова загорелся жилой дом. В результате пожара огнём уничтожена пристройка. На месте возгорания обнаружены тела четверых человек, среди которых двое детей 2008 и 2009 годов рождения.
По предварительным данным, причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнём.