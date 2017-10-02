В Хабаровском крае из-за циклона без света остались 6 тыс. человек

Источник: AP 2017

В Хабаровском крае после мощного циклона, который обрушился ночью 2 октября, без электричества остаются свыше 6 тыс. человек. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональном правительстве.

Мощный циклон сегодня ночью обрушился на территорию Хабаровского края, порывы ветра достигали 22 м/с. Электроснабжение было нарушено в 40 населённых пунктах Хабаровского, Вяземского и Бикинского районов, а также района имени Лазо.

К утру 2 сентября без света остаются свыше 6 тыс. человек, на объектах, которые пострадали от циклона, работают аварийные бригады.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в полной мере не позднее вечера.