В Хабаровском крае из-за циклона без света остались 6 тыс. человек
Электроснабжение поручили восстановить не поздней вечера.
Электроснабжение поручили восстановить не поздней вечера.
В Хабаровском крае после мощного циклона, который обрушился ночью 2 октября, без электричества остаются свыше 6 тыс. человек. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в региональном правительстве.
Мощный циклон сегодня ночью обрушился на территорию Хабаровского края, порывы ветра достигали 22 м/с. Электроснабжение было нарушено в 40 населённых пунктах Хабаровского, Вяземского и Бикинского районов, а также района имени Лазо.
К утру 2 сентября без света остаются свыше 6 тыс. человек, на объектах, которые пострадали от циклона, работают аварийные бригады.
Губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в полной мере не позднее вечера.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Якутской ГРЭС произошёл технологический хлопок, без электроснабжения остались свыше 300 тыс. человек. Поздно вечером того же дня электроснабжения удалось восстановить, в том числе за счёт резервных источников питания. Отметим, что в результате аварии пострадал один человек.