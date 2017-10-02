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07:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске двое налетчиков ограбили женщину в ее же квартире

В Челябинске поймали разбойников, которые напали на женщину.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, преступление произошло вечером 29 сентября в квартире дома по улице Каслинской. Двое неизвестных, угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, похитили личное имущество на сумму около 50 тыс. руб.

По данному факту полицейские задержали 22-летнего злоумышленника, В настоящее время ведется поиск его сообщника. Часть похищенного имущества возвращена пострадавшей.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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