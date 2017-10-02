В Челябинске двое налетчиков ограбили женщину в ее же квартире
В Челябинске поймали разбойников, которые напали на женщину.
В Челябинске поймали разбойников, которые напали на женщину.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, преступление произошло вечером 29 сентября в квартире дома по улице Каслинской. Двое неизвестных, угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, похитили личное имущество на сумму около 50 тыс. руб.
По данному факту полицейские задержали 22-летнего злоумышленника, В настоящее время ведется поиск его сообщника. Часть похищенного имущества возвращена пострадавшей.
По факту разбоя заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.