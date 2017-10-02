В Челябинске двое налетчиков ограбили женщину в ее же квартире

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, преступление произошло вечером 29 сентября в квартире дома по улице Каслинской. Двое неизвестных, угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, похитили личное имущество на сумму около 50 тыс. руб.