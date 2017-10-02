Пенсионерка, которую искали три дня после ДТП, попала под поезд и погибла

Пожилая женщина, пропавшая после того, как была сбита автомобилем, попала под поезд и погибла. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей».

Анна Лебедева (Колигова) пропала 29 сентября. На улице Кутузова в Красноярске её сбил автомобиль. После осмотра врачом «Скорой помощи» от госпитализации она отказалась и пошла домой, но по дороге потерялась. Три дня пенсионерку разыскивала полиция и волонтёры группы «Поиск пропавших детей».