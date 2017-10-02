Пенсионерка, которую искали три дня после ДТП, попала под поезд и погибла
Пожилая женщина оказалась на далекой железнодорожной станции.
Пожилая женщина оказалась на далекой железнодорожной станции.
Пожилая женщина, пропавшая после того, как была сбита автомобилем, попала под поезд и погибла. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей».
Анна Лебедева (Колигова) пропала 29 сентября. На улице Кутузова в Красноярске её сбил автомобиль. После осмотра врачом «Скорой помощи» от госпитализации она отказалась и пошла домой, но по дороге потерялась. Три дня пенсионерку разыскивала полиция и волонтёры группы «Поиск пропавших детей».
77-летнюю женщину насмерть сбил скорый поезд на железнодорожной станции Сухой. Как пенсионерка оказалась на отдалённой станции, пока неизвестно. По некоторым данным, её могли высадить из электрички за проезд без билета, тогда женщина пошла по путям в направлении города и попала под поезд.