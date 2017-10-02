Росавиация проведет проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-148 из Иркутска

Внештатная ситуация, связанная с некорректной работой правого двигателя, возникла на борту воздушного судна Ан-148 после вылета из аэропорта Талакан в Иркутск 30 сентября. Экипаж произвел все необходимые действия, предписанные руководством по летной эксплуатации, после чего совершил благополучную посадку в аэропорту вылета. Для расследования причин авиационного инцидента Якутским Управлением Росавиации будет создана комиссия из числа специалистов Росавиации авиакомпании «Ангара». По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы.