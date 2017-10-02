Росавиация проведет проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-148 из Иркутска
По результатам работы комиссии будет принято соответствующее решение.
По результатам работы комиссии будет принято соответствующее решение.
Внештатная ситуация, связанная с некорректной работой правого двигателя, возникла на борту воздушного судна Ан-148 после вылета из аэропорта Талакан в Иркутск 30 сентября. Экипаж произвел все необходимые действия, предписанные руководством по летной эксплуатации, после чего совершил благополучную посадку в аэропорту вылета. Для расследования причин авиационного инцидента Якутским Управлением Росавиации будет создана комиссия из числа специалистов Росавиации авиакомпании «Ангара». По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы.
Пассажиры задержанного рейса были вывезены из аэропорта Талакан и доставлены в аэропорт Иркутск предоставленным резервным судном в этот же день. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на