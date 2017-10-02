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05:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске к 15 годам тюрьмы приговорили налетчиков на пенсионеров

Осужденный мужчина не согласился с приговором и оспаривал его.

В Красноярске осудили группу налетчиков, которая нападала на пожилых людей, чтобы похищать их пенсии. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Злоумышленники орудовали на территории Кировского района. Они выслеживали пожилых людей, которые получали пенсию в отделении почты, и сопровождали до места, где женщина отвлекала внимание пенсионера. Ее подельник в это время внезапно начинал бить жертву. После пара забирала все деньги стариков и их другое имущество. За 4 месяца злоумышленники совершили 9 грабежей и разбоев.

За совершенные преступления налетчиков приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако мужчина решил обратиться в прокуратуру края с кассационной жалобой.

В ходе рассмотрения апелляции выяснилось, что при вынесении приговора суд учел частичное признание вины, наличие малолетних детей и явку с повинной. В итоге первоначальный вердикт остался без изменений.

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