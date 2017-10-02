В Красноярске к 15 годам тюрьмы приговорили налетчиков на пенсионеров
Осужденный мужчина не согласился с приговором и оспаривал его.
Осужденный мужчина не согласился с приговором и оспаривал его.
В Красноярске осудили группу налетчиков, которая нападала на пожилых людей, чтобы похищать их пенсии. Об этом сообщает
Злоумышленники орудовали на территории Кировского района. Они выслеживали пожилых людей, которые получали пенсию в отделении почты, и сопровождали до места, где женщина отвлекала внимание пенсионера. Ее подельник в это время внезапно начинал бить жертву. После пара забирала все деньги стариков и их другое имущество. За 4 месяца злоумышленники совершили 9 грабежей и разбоев.
За совершенные преступления налетчиков приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако мужчина решил обратиться в прокуратуру края с кассационной жалобой.
В ходе рассмотрения апелляции выяснилось, что при вынесении приговора суд учел частичное признание вины, наличие малолетних детей и явку с повинной. В итоге первоначальный вердикт остался без изменений.