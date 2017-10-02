В Чкаловском поселке Омска обрушился козырек подъезда и вывеска аптеки
Оба ЧП произошли на выходных. Никто не пострадал.
Оба ЧП произошли на выходных. Никто не пострадал.
За выходные в Чкаловском поселке произошло сразу два обрушения. Так, у одного из подъездов дома № 45 по Космическому проспекту обрушился козырек. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 1 октября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте. Обошлось без жертв.
Омичи с юмор приняли сообщение:
— Теперь бескозырка.
Но были и те, кто переживал, что таких козырьков по Омску много.
— А сколько таких козырьков в Омске? Как хорошо, что в этот момент никто не выходил из подъезда.
Чуть позже в ряде групп соцсети появилось сообщение об обрушении вывески аптеки на этой же улице. Здесь также никто не пострадал.