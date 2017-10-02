В Чкаловском поселке Омска обрушился козырек подъезда и вывеска аптеки

За выходные в Чкаловском поселке произошло сразу два обрушения. Так, у одного из подъездов дома № 45 по Космическому проспекту обрушился козырек. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 1 октября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте. Обошлось без жертв.

<div id="vk_post_-50738246_1899914"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1899914", -50738246, 1899914, 'PQB40293Q6VXJDOWIllZCOETi0Da')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи с юмор приняли сообщение:

— Теперь бескозырка.

Но были и те, кто переживал, что таких козырьков по Омску много.

— А сколько таких козырьков в Омске? Как хорошо, что в этот момент никто не выходил из подъезда.

Чуть позже в ряде групп соцсети появилось сообщение об обрушении вывески аптеки на этой же улице. Здесь также никто не пострадал.