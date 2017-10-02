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07:39 (мск), источник: Om1.ru

В Чкаловском поселке Омска обрушился козырек подъезда и вывеска аптеки

Оба ЧП произошли на выходных. Никто не пострадал.

За выходные в Чкаловском поселке произошло сразу два обрушения. Так, у одного из подъездов дома № 45 по Космическому проспекту обрушился козырек. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 1 октября, в группе «Омск ВК» соцсети ВКонтакте. Обошлось без жертв.

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Омичи с юмор приняли сообщение:

— Теперь бескозырка.

Но были и те, кто переживал, что таких козырьков по Омску много.

— А сколько таких козырьков в Омске? Как хорошо, что в этот момент никто не выходил из подъезда.

Чуть позже в ряде групп соцсети появилось сообщение об обрушении вывески аптеки на этой же улице. Здесь также никто не пострадал.

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