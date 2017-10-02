В Приморском крае полыхают 14 лесных пожаров

В Приморском крае по состоянию на понедельник, 2 сентября, действуют 14 лесных пожаров. На их ликвидацию брошено 160 огнеборцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

Лесные пожары действуют в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском и Пожарском районах Приморья. Их общая площадь составляет около 170 гектаров, частично пожары локализованы, площадь — свыше 90 гектаров.

В ликвидации природных возгораний задействованы 160 специалистов и 34 единицы техники.

По данным краевого департамента лесного хозяйства, с начала 2017 года в регионе было зафиксировано 402 лесных пожара.