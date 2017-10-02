Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Умерла актриса Наталия Журавлева
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права РФ в ООН - СМИ
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
06:19 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморском крае полыхают 14 лесных пожаров

Чаще всего огонь возникает по вине человека.

В Приморском крае по состоянию на понедельник, 2 сентября, действуют 14 лесных пожаров. На их ликвидацию брошено 160 огнеборцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

Лесные пожары действуют в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском и Пожарском районах Приморья. Их общая площадь составляет около 170 гектаров, частично пожары локализованы, площадь — свыше 90 гектаров.

В ликвидации природных возгораний задействованы 160 специалистов и 34 единицы техники.

По данным краевого департамента лесного хозяйства, с начала 2017 года в регионе было зафиксировано 402 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на Дальнем Востоке произошло свыше 1,8 тыс. лесных пожаров, площадь возгораний превысила 2,1 млн гектаров. Из них более 1,6 млн гектаров — территория Якутии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В России появится собственная операционная система для самолетов
Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына не признают вину
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь