Просьба похитившей ребенка няни о смягчении приговора в Темиртау отклонена

Няня просила апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда сократить семилетний срок наказания по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса РК «Похищение человека», поскольку якобы не имела умысла на похищение ребенка и причинение ему вреда. С ее слов, она увезла девочку в столицу, чтобы провести с ней какое-то время, поскольку сильно привязалась к ней.

Однако состав суда не поверил доводам осужденной. Воспитанница детского дома проработала няней всего два дня.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам постановила: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, приговор Темиртауского городского суда оставить без изменения», — огласил постановление председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.



Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Она написала прощальную записку, которую женщина с супругом обнаружили в своей квартире после возвращения с работы.